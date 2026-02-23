PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heck touchiert und vom Unfallort entfernt

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.02.) stellte eine 43-jährige Korschenbroicherin, gegen 10:40 Uhr, einen Pkw auf einen Parkplatz am Pappelweg in Korschenbroich ab. Gegen 11:15 Uhr wurde sie darauf aufmerksam, dass das Fahrzeug am Heck beschädigt sei. Die Polizei sucht nun nach der Person, welche den Unfall versucht hat und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Dazu hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen übernommen und sucht ebenso Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die "Fahrerflucht", genauer das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort", ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist, ist verpflichtet, den übrigen Personen seine Kontaktdaten auszuhändigen. Am besten sollte die Polizei verständigt werden, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, muss mit Fahrverbot, Geld- oder sogar Freiheitsstrafe rechnen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 15:28

    POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Meerbusch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Meerbusch wurde am Samstag (21.2.), gegen 11:15 Uhr, ein 20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann aus Meerbusch zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 20-Jährige die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf befahren. Etwa ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:38

    POL-NE: Polizei sucht Zeugen

    Meerbusch (ots) - Am Samstag (07.02.), gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Oststraße/Witzfeldstraße in Meerbusch zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 87-jähriger Meerbuscher befuhr mit seinem Pkw die Witzfeldstraße in Richtung Oststraße. Nach ersten Erkenntnissen trat nach der Kurve eine 78-jährige Meerbuscherin auf die Straße, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin kam. Die Dame wurde dabei leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren