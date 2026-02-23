Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heck touchiert und vom Unfallort entfernt

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.02.) stellte eine 43-jährige Korschenbroicherin, gegen 10:40 Uhr, einen Pkw auf einen Parkplatz am Pappelweg in Korschenbroich ab. Gegen 11:15 Uhr wurde sie darauf aufmerksam, dass das Fahrzeug am Heck beschädigt sei. Die Polizei sucht nun nach der Person, welche den Unfall versucht hat und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Dazu hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen übernommen und sucht ebenso Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die "Fahrerflucht", genauer das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort", ist kein Kavaliersdelikt. Wer an einem Unfall beteiligt ist, ist verpflichtet, den übrigen Personen seine Kontaktdaten auszuhändigen. Am besten sollte die Polizei verständigt werden, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. Wer gegen dieses Gesetz verstößt, muss mit Fahrverbot, Geld- oder sogar Freiheitsstrafe rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell