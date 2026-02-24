Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nehmen Sie Abstand von Vorverurteilungen und falschen Verdächtigungen - Polizei verfolgt Straftaten im Internet

Rhein-Kreis Neuss / Dormagen (ots)

Die Polizei weist abermals daraufhin, dass im Falle eines in Dormagen getöteten Jugendlichen ein Tatverdächtiger ermittelt wurde.

Insbesondere in den sozialen Medien werden fortlaufend Diskussionen zu möglichen Mittätern geführt und Personen namentlich angeschuldigt. Die Polizei betont jedoch, dass diese Spekulationen haltlos sind, die Ermittler haben weiterhin keine Hinweise auf Mittäter.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Falsche Verdächtigungen und Verleumdungen, auch im Internet, sind Straftaten.

Das Internet und die Sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum.

Daher bittet die Polizei abermals von eben solchen Verdächtigungen und Vorverurteilungen oder sogar dem Aufruf zu Straftaten in Bezug auf etwaige Mittäter Abstand zu nehmen.

Strafrechtlich relevante Inhalte in den Sozialen Medien werden konsequent verfolgt und können juristische Folgen nach sich ziehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell