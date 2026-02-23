Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

Kaarst, Neuss (ots)

Nach dem Anruf eines falschen Bankmitarbeiters hat ein 78 Jahre alter Mann aus Kaarst seine Bankkarten an einen Fremden ausgehändigt. Im Anschluss stellte der Senior fest, dass zwei unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto erfolgten.

Der Kaarster hatte den Anruf des falschen Bankmitarbeiters am Freitag (20.02.), gegen 13:00 Uhr, erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung hatte behauptet, Betrüger hätten mit seinen Kontodaten verschiedene Waren bestellt. Um das zu unterbinden, würde in den nächsten Stunden ein Mitarbeiter vorbeikommen und die Bankkarten abholen.

Gegen 15:30 Uhr erschien der angekündigte Bankmitarbeiter an der Jahnstraße und nahm die Karten in Empfang. Bei einer späteren Überprüfung seines Kontos bemerkte der Senior das Fehlen eines insgesamt vierstelligen Betrages.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, blaues Sakko, Sonnenbrille

Ein ähnlicher Fall hat sich am Freitagvormittag (20.02.), gegen 10:50 Uhr, in Neuss ereignet. Der falsche Bankmitarbeiter behauptete bei seinem Anruf, eine namhafte Firma hätte versucht, einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto abzubuchen.

Dem Betrüger war es durch geschickte Gesprächsführung gelungen, dem Senior die Kreditkartennummer und die PIN zu entlocken. Noch während des Telefonats erschien ein weiterer falscher Bankmitarbeiter an der Furtherhofstraße, um die Kreditkarte zu überprüfen. Der Fremde entfernte sich unter dem Vorwand, die Karte unter Infrarot kontrollieren zu wollen, kam aber im Anschluss nicht wieder und auch der Anrufer beendete das Gespräch.

Bei seiner Bank erfuhr der 78 Jahre alte Mann aus Neuss, dass bereits ein vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 160 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Jacke oder Pullover, blaue Jeanshose

Ebenfalls am Freitagvormittag (20.02.), gegen 11:00 Uhr, hatte ein 87 Jahre alter Mann aus Neuss einen Anruf erhalten. Am anderen Ende der Leitung war diesmal eine Frau, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab.

Die Geschichte ansonsten sehr ähnlich: Ein namhaftes Unternehmen wolle einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto des Seniors abbuchen. Man könne den Vorgang nur anhalten, wenn die PIN genannt würde. Ein anderer Mitarbeiter werde zudem gleich vorbeikommen und die Bankkarte auf Spuren untersuchen.

Nach etwa 10 Minuten klingelte der Kollege der Bankmitarbeiterin an der Vogelsangstraße, ließ sich die Karte aushändigen und ging dann in unbekannte Richtung davon. Glück für den 87-Jährigen, bislang ist ihm kein finanzieller Schaden entstanden.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 180 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, gesteppte schwarze Jacke, schwarzer Mundschutz

Ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten, überprüfen nun die Ermittler der Kripo.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei informiert:

- Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Sparkassen und Behörden kommen nicht bei Ihnen zu Hause vorbei und nehmen Bankkarten oder andere Wertsachen für Sie in Verwahrung

- Denken Sie daran, die Täter agieren sehr geschickt und verstehen es Druck aufzubauen. Lassen Sie sich von solchen Anrufern nicht bedrängen und beenden Sie das Gespräch sofort

- Kontaktieren Sie Ihre Bank unter der Ihnen bereits bekannten Telefonnummer und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers, bevor Sie handeln

- Informieren Sie umgehend Ihre Bank oder Sparkasse und lassen Sie gegebenenfalls Konten, Bankkarten und Onlinebanking sperren, wenn Sie Opfer von Trickbetrügern oder Trickdieben wurden

- Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei

