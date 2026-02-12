PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Einsatz: Zeugen zu illegaler Abfallentsorgung gesucht - Baustellenbereich beim Parkplatz "Duale Hochschule Mannheim", an der Handelsstraße in 69214 Eppelheim

  • Bild-Infos
  • Download

Eppelheim (ots)

Eine Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg entdeckte am 10.02.2025 in Eppelheim, in einem Baustellenbereich neben der Zufahrt zum Parkplatz der "Dualen Hochschule Mannheim", an der Handelsstraße, eine illegale Abfallablagerung. Bislang unbekannter Täter entsorgten dort eine größere Menge Abfall, darunter auch fünf Nachtspeicheröfen, die in der Begrünung auf unbefestigten Boden abgelegt wurden. Bei Nachtspeicheröfen wie diesen, handelt es sich um gefährlichen Abfall, da sie asbesthaltige Materialien enthalten, die einer gesonderten Entsorgung bedürfen. Der Transport darf nur durch zugelassene Fachbetriebe erfolgen, es könnte sich also auch um ein Firmenfahrzeug gehandelt haben.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel. 06221-13748420, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

