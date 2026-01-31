Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Rauchentwicklung auf Schiff löst Einsatz aus

Lauffen a. N. (ots)

Eine größere Rauchentwicklung hat auf einem Güterschiff den Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei ausgelöst. Das Schiff war auf dem Neckar in Richtung Mannheim unterwegs, als an der Schleuse in Lauffen plötzlich aufsteigender Rauch aus dem Bereich des geladenen Metallschrotts festgestellt wurde. Nachdem diese Rauchsäule immer dichter wurde, gingen mehrere Notrufe besorgter Bürger ein. Auf der anschließenden Suche nach einem möglichen Brandherd musste die eingesetzte Feuerwehr von einem Bagger unterstützt werden, der die Ladung des Schiffs in mehreren Schichten abtrug. Schließlich konnte festgestellt werden, dass ein Feuer glücklicherweise nicht entstanden ist. Der Rauch wurde durch eine thermische Reaktion ausgelöst, eine Gefahr für die Bevölkerung und die Schiffsbesatzung bestand zu keiner Zeit.

