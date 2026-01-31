PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Rauchentwicklung auf Schiff löst Einsatz aus

Lauffen a. N. (ots)

Eine größere Rauchentwicklung hat auf einem Güterschiff den Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei ausgelöst. Das Schiff war auf dem Neckar in Richtung Mannheim unterwegs, als an der Schleuse in Lauffen plötzlich aufsteigender Rauch aus dem Bereich des geladenen Metallschrotts festgestellt wurde. Nachdem diese Rauchsäule immer dichter wurde, gingen mehrere Notrufe besorgter Bürger ein. Auf der anschließenden Suche nach einem möglichen Brandherd musste die eingesetzte Feuerwehr von einem Bagger unterstützt werden, der die Ladung des Schiffs in mehreren Schichten abtrug. Schließlich konnte festgestellt werden, dass ein Feuer glücklicherweise nicht entstanden ist. Der Rauch wurde durch eine thermische Reaktion ausgelöst, eine Gefahr für die Bevölkerung und die Schiffsbesatzung bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-0
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 17:50

    POL-Einsatz: Ins Eis eingebrochene Person, Bodensee zwischen Hegne und Insel Reichenau

    Bodensee-Untersee, Gnadensee, Hegner Bucht (ots) - 78476 Allensbach-Hegne, Bodensee Auf der zugefrorenen Hegner Bucht im Bodensee-Untersee (Gnadensee) brach am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr ungefähr mittig zwischen Hegne und der Reichenau eine Person ins Eis ein. Die Wassertiefe betrug an der Einbruchstelle circa 90 cm. Sofort begaben sich helfende Passanten sowie ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 19:47

    POL-Einsatz: Wassereinbruch auf Schiff - 70376 Stuttgart

    Stuttgart (ots) - 70376 Stuttgart Die Besatzung eines stillliegenden Schiffes stellte am Samstagnachmittag einen Wassereinbruch fest. Da erste Versuche der Besatzung die Lage unter Kontrolle zu bringen scheiterten, geriet das Schiff in deutliche Schräglage. Die Besatzung verständigten daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr Stuttgart sicherte das Schiff zunächst gegen ein Sinken ab und begann im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren