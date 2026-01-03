Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Wassereinbruch auf Schiff - 70376 Stuttgart

Stuttgart (ots)

70376 Stuttgart

Die Besatzung eines stillliegenden Schiffes stellte am Samstagnachmittag einen Wassereinbruch fest. Da erste Versuche der Besatzung die Lage unter Kontrolle zu bringen scheiterten, geriet das Schiff in deutliche Schräglage. Die Besatzung verständigten daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr Stuttgart sicherte das Schiff zunächst gegen ein Sinken ab und begann im Anschluss damit, das eingedrungene Wasser nach außen zu pumpen. In der Folge konnte der Wassereintritt gestoppt und das Schiff stabilisiert werden. Zu einem Austritt von Betriebsstoffen kam es bislang nicht, die Feuerwehr brachte vorsorglich Ölsperren um das Schiff aus. Die Wasserschutzpolizei hat zur Ursache des Wassereintritts die Ermittlungen aufgenommen. Es wird bislang ein technischer Defekt angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell