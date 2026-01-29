Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten Geld aus Kita und Uhren aus Wohnung: Kriminalpolizei sucht Zeugen in der Südstadt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Einbrecher sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Kindertagesstätte und eine Wohnung in der Südstadt eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Wie die zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereigneten sich die Taten zwischen 20:30 und 07:30 Uhr. In dieser Zeit hatten sich die Täter offenbar zunächst Zutritt zu der im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Tischbeinstraße gelegenen Kita verschafft. Nachdem sie erst vergeblich versucht hatten, eine Balkontür mit einer zuvor aufgefundenen Gartenschere aufzuhebeln, traten die Unbekannten kurzerhand ein Badfenster ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume der Kindertagesstätte, bis sie auf einen geringen Bargeldbetrag stießen. Das Gebäude verließen die Täter durch ein Fenster im Untergeschoss und begaben sich danach zur angrenzenden Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses, dessen Eingang am Philosophenweg liegt. Über einen Gartentisch und einen Stuhl kletterten die Einbrecher auf einen Balkon und öffneten gewaltsam die Tür. Aus den dahinterliegenden Wohnräumen entwendeten die unbekannten Täter dann mehrere Uhren, bevor sie schließlich in unbekannte Richtung flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0561-9100 entgegen.

