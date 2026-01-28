Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Polizeistation Wolfhagen: Autofahrer zeigt unterschlagenen Führerschein vor

Kassel (ots)

Habichtswald-Ehlen:

Beamte der Polizeistation Wolfhagen führten am gestrigen Dienstag zur Steigerung der Verkehrssicherheit Verkehrskontrollen in Habichtswald-Ehlen durch. In der Zeit zwischen 23:10 Uhr und 23:50 Uhr überprüften die Polizeibeamten 8 Fahrzeuge und 11 Personen.

Ein um 23:40 Uhr kontrollierter 22 Jahre junger Fahrzeugführer konnte keine glaubhaften Angaben zu seinen Personalien machen und keine Papiere vorlegen. Eine Streife begleitete den Mann zu seiner Wohnanschrift um seine Papiere zu überprüfen. Der 22-Jährige versuchte seine Identität zu verschleiern, in dem er einen Führerschein übergab, der bereits 2023 von einem Mann aus Felsberg als verloren gemeldet wurde. Hiermit konfrontiert suchte er in einem weiteren Fahrzeug an seiner Wohnung nach seinem Personalausweis. Die Polizeibeamten konnten anhand des Kennzeichens an dem Fahrzeug die wahre Identität des Mannes feststellen. Eine weitere Überprüfung des Mannes aus Habichtswald ergab, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Der vorgelegte Führerschein des Felsbergers wurde sichergestellt und der Tatverdächtige mit zur Polizeistation genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Fundunterschlagung verantworten.

