Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter 37-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme, verletzt Polizisten und zerstört Tür von Streifenwagen

Kassel (ots)

Kassel:

Ein 37-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in der Kasseler Innenstadt gegen seine Festnahme gewehrt und einen Polizeibeamten verletzt. Außerdem bedrohte er mehrere Polizisten mit dem Tode, beleidigte sie und beschädigte einen Streifenwagen so sehr, dass dieser bis auf weiteres nicht mehr einsatzbereit ist. Der Mann aus Kassel, der im Verdacht steht, zuvor auch noch eine Körperverletzung und einen Fahrraddiebstahl begangen zu haben, musste daraufhin die restliche Nacht in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbringen. Auf ihn kommt nun gleich eine ganze Reihe Strafverfahren zu.

Gegen 3 Uhr fahndeten mehrere Streifen in der Kasseler Innenstadt nach zwei Männern, welche zuvor am Bahnhof Wilhelmshöhe in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen. Außerdem soll einer der Täter laut Zeugenaussagen auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt auch noch ein Fahrrad gestohlen haben. In der Friedrich-Ebert-Straße entdeckte eine Streife des Polizeireviers Mitte dann den 37-Jährigen, auf den nicht nur die Personenbeschreibung zutraf, sondern der auch noch ein Fahrrad neben sich herschob. Gleich zu Beginn der Kontrolle war der offenbar stark alkoholisierte Verdächtige höchst aggressiv, beleidigte die Beamten und bedrohte sie mit dem Tode. Gegen seine daraufhin folgende Festnahme setzte er sich dann massiv zur Wehr, indem er nach den Polizisten trat, schlug und spuckte. Dabei verletzte er einen Beamten an der Schulter. Als der 37-Jährige schließlich im Streifenwagen saß, trat er von innen so sehr gegen die Schiebetür des Mercedes Vito, dass diese verbog und sich nicht mehr schließen ließ. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,5 Promille ergab, wurde der nach wie vor aggressive Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle gebracht. Er muss sich nun wegen Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen, auch wegen der vorausgegangenen Körperverletzung und des Fahrraddiebstahls, dauern an.

