POL-KS: Wegen Ohrringen im Wert von 20 Euro: Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht; Zeugen in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Wegen Ohrringen im Wert von gerade einmal 20 Euro hat eine Ladendiebin am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt einer Verkäuferin ins Gesicht geschlagen, bevor sie mit ihrer Beute flüchtete. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannte Täterin.

Die Tat ereignete sich gegen 18:30 Uhr in einem Schmuckgeschäft in der Oberen Königsstraße, nahe der Treppenstraße. Dort hatte die 25 bis 30 Jahre alte Frau zunächst verschiedene Schmuckstücke anprobiert und anschließend unauffällig ein Set mit Ohrringen in die Hosentasche gesteckt. Anschließend verließ die Unbekannte den Laden, ohne den Schmuck zu bezahlen. Eine Verkäuferin hatte den Diebstahl jedoch beobachtet, folgte der Frau und sprach sie in der Fußgängerzone vor dem Geschäft an. Doch die ertappte Ladendiebin dachte offenbar nicht daran, ihre Beute wieder herzugeben und schlug der 20-jährigen Angestellten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte die Täterin in Richtung des Staatstheaters davon und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefasst werden.

Die flüchtige Ladendiebin wurde als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und mit langem, blondem Haar beschrieben. Bekleidet soll sie mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer blauen Jeanshose gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0561-9100 entgegen.

