PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wegen Ohrringen im Wert von 20 Euro: Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht; Zeugen in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Wegen Ohrringen im Wert von gerade einmal 20 Euro hat eine Ladendiebin am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt einer Verkäuferin ins Gesicht geschlagen, bevor sie mit ihrer Beute flüchtete. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannte Täterin.

Die Tat ereignete sich gegen 18:30 Uhr in einem Schmuckgeschäft in der Oberen Königsstraße, nahe der Treppenstraße. Dort hatte die 25 bis 30 Jahre alte Frau zunächst verschiedene Schmuckstücke anprobiert und anschließend unauffällig ein Set mit Ohrringen in die Hosentasche gesteckt. Anschließend verließ die Unbekannte den Laden, ohne den Schmuck zu bezahlen. Eine Verkäuferin hatte den Diebstahl jedoch beobachtet, folgte der Frau und sprach sie in der Fußgängerzone vor dem Geschäft an. Doch die ertappte Ladendiebin dachte offenbar nicht daran, ihre Beute wieder herzugeben und schlug der 20-jährigen Angestellten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte die Täterin in Richtung des Staatstheaters davon und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefasst werden.

Die flüchtige Ladendiebin wurde als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und mit langem, blondem Haar beschrieben. Bekleidet soll sie mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer blauen Jeanshose gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 12:05

    POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Randalierer sorgt selbst für seine Festnahme

    Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Ein betrunkener Mann hat am gestrigen Montagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe dem Ständeplatz, selbst für seine Festnahme gesorgt. Der derzeit wohnsitzlose 29-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit hatte gegen 17:15 Uhr im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses randaliert, indem er laut schreiend gegen Wohnungstüren ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:31

    POL-KS: Exhibitionist entblößt sich im Park Schönfeld vor Frau: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Kassel-Wehlheiden: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagmittag im Kasseler Stadtteil Wehlheiden vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die 28-Jährige war gegen 11:50 Uhr zu Fuß im Park Schönfeld, zwischen dem Botanischen Garten und der Buchenau-Kampfbahn unterwegs, als ihr der Unbekannte in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren