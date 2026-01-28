Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Wahlplakaten: Stadtpolizei stellt Dieb auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montag um 18:20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Streife der Stadtpolizei ein Mann mit zwei Wahlplakaten der Partei "FDP" unter dem Arm in der Fußgängerzone in der Oberen Königsstraße kontrolliert. Der 36 Jahre alte Mann konnte keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Wahlplakate machen und die Stadtpolizei rief die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls. Nach Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Mitte gab der bereits polizeibekannte Mann aus Kassel zu, die Wahlplakate kurz zuvor am Friedrichsplatz abgerissen zu haben. Die beiden Plakate wurden ihm abgenommen und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

