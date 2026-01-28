Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrt von 29-Jährigem offenbar durch Schnee beeinträchtigt: Unfall auf winterglatter Fahrbahn und unter Kokaineinfluss

Kassel (ots)

Kassel-Wilhelmshöhe:

Ein 29-jähriger Mann hat am heutigen Mittwochmorgen im Bereich des Bergparks Wilhelmshöhe die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Während das Schneetreiben die Straßen glatt machte, dürften auch andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben: Nach dem Unfall ergab ein Drogenvortest, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Kokain und THC stand.

Gegen 5 Uhr meldeten sich gleich mehrere Autofahrer bei der Polizei, nachdem sie den im Graben liegenden Opel Astra bemerkt hatten. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der 29-Jährige offenbar von der Wilhelmshöher Allee kommend in Richtung Rasenallee unterwegs. In der Tulpenallee verlor er dann die Kontrolle über seinen Mietwagen und kam von der Fahrbahn ab. Da die Polizisten bei dem in Ungarn lebenden Mann gewisse Auffälligkeiten feststellten, führten sie bei ihm einen Drogenvortest durch. Der Test bestätigte den Verdacht der Streife und reagierte positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC im Urin des 29-Jährigen, welcher die Beamten daraufhin zwecks Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. An dem Opel, der später von einem Abschleppdienst aus dem Graben gehoben werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

