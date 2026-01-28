Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliches Wendemanöver wegen verpasster Autobahnabfahrt: Streife stoppt Falschfahrer

Kassel (ots)

Schauenburg/ Kassel-Bad Wilhelmshöhe/ A44:

Ein Falschfahrer konnte am gestrigen Dienstagabend an der Anschlussstelle Bad-Wilhelmshöhe dank eines Zeugen gestoppt werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Die Meldung eines Verkehrsteilnehmers wegen des Falschfahrers ging gegen 20 Uhr über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein. Wie der Anrufer schilderte, wollte er an der Anschlussstelle auf die A44 in Richtung Dortmund auffahren, als der Seat ihm und zwei weiteren Fahrzeugen in der Auffahrt entgegenkam, sodass alle drei eine Vollbremsung durchführen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die sofortige Meldung des Zeugen mit dem Kennzeichen des Pkw führte schnell zum Erfolg, denn eine Streife des Polizeireviers Ost, die an einer Vermisstensuche in der Nähe beteiligt war, entdeckte den Wagen kurz danach auf der Konrad-Adenauer-Straße und konnte ihn stoppen. Wie sich herausstellte, war der 33-jährige Mann am Steuer des Wagens auf der Autobahn vom Westkreuz in Richtung Zierenberg unterwegs gewesen und hatte die Ausfahrt Bad-Wilhelmshöhe verpasst, woraufhin er stark abbremste, eine gefährliche Kehrtwende machte und als Falschfahrer ein Stück über die Autobahn und schließlich entgegen der Fahrtrichtung durch die Auffahrt fuhr. Der 33-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis, der als Pizzalieferant unterwegs war und es nach eigenen Angaben besonders eilig hatte, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

