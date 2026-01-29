Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei geparkte Autos zusammengeschoben und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Bettenhausen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht zu Dienstag ereignete sich in Kassel-Bettenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete und zwei beschädigte Autos sowie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall zwischen Mitternacht und 0:30 Uhr in der Pfarrstraße. Dort war der Unbekannte vermutlich von der Leipziger Straße kommend in Richtung Eichwaldstraße unterwegs, als er bei winterlichen Straßenverhältnissen kurz nach dem Dormannweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Peugeot rutschte. An dem Kleinwagen wurden unter anderem die Kofferraumklappe komplett eingedrückt und die Heckscheibe zerstört. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot wiederum auf einen weiteren, davor parkenden Pkw geschoben. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um die teils erheblich beschädigten Autos zu kümmern und die Polizei zu rufen. Aktuell liegen keine weiteren Details zum Fahrzeug des Flüchtigen vor, außer dass dieses bei dem Unfall ebenfalls beschädigt worden sein muss. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell