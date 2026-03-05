Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Automat aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter in den letzten Tagen bei Lonsee.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag 12 Uhr und Mittwoch 10 Uhr auf einem Firmengelände im Erlenweg in Luizhausen. Dort hebelte der Täter einen "Staubsaugerautomaten" auf und gelangte so an die Kasse mit dem Bargeld. Das Geld machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Amstetten (Tel. 07331/71570) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Dieb.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

