POL-UL: (BC) Achstetten - Über den Kreisverkehr geschanzt

Zu schnell war wohl ein 22-Jähriger am Mittwoch bei Achstetten unterwegs. Das Auto landete im Grünen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Fahrer kurz vor 20.30 Uhr in den Kreisverkehr an der L265 / K7519 eingefahren. Er kam aus Burgrieden und war in Richtung Achstetten unterwegs. Dabei fuhr er wohl mit seinem BMW zu schnell. Das Auto raste geradeaus über den Kreisel hinweg und landete abseits der Straße im Gebüsch. Der 22-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 10.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 200 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

