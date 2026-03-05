Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Zeugen gesucht

Ohne Vorwarnung wechselte ein Autofahrer am Mittwoch den Fahrstreifen und verursachte einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Um einem anderen Auto Platz zu machen, wechselte der Fahrer des Mercedes auf den mittleren Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein bislang unbekanntes schwarzes Auto. Ohne den Blinker zu setzen, wechselte dieser plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen. Der 18-jährige zog instinktiv wieder nach links. Ein 58-jähriger Audi Fahrer, der gerade im Begriff war den Mercedes zu überholen, konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Mercedes in das Heck. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) sucht nun nach dem schwarzen Auto.

