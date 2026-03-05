Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Donaustetten/B30 - Ladung nicht richtig gesichert

Bei einer Kontrolle am Mittwoch fiel die verkehrsunsichere Ladung auf der B30 bei Donaustetten auf.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Laupheim einen Sprinter bei Donaustetten. Der 21-jährige Fahrer des Pritschenfahrzeugs transportierte auf seiner Ladungsfläche 16 Reifen. Die lagen kreuz und quer auf der Ladefläche. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Neben eine Bußgeld muss er auch mit einem Punkt rechnen. Nachdem der Fahrer die Ladung mit einem Netz gesichert hatte, durfte er weiterfahren.

