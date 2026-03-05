PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl von Baustelle
In der Nacht auf Mittwoch hatten es Unbekannte in Ulm-Wiblingen auf Kupferkabel abgesehen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 8.15 Uhr schlichen sich Einbrecher auf eine Baustelle im Schulze-Delitzsch-Weg. Dort fanden sie ein etwa 25 Meter langes Kupferkabel. Das nahmen sie komplett mit. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Der dürfte sich aber im hohen dreistelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Tel.0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++0404234 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

