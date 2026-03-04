Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - KORREKTUR Tatort: Fensterscheiben beschädigt Vermutlich mit einem Fussball wurden am Wochenende Scheiben in Göppingen beschädigt.

In der ersten Meldung wurde fälschlicherweise als Tatort Ehingen angegeben. Richtig ist 73033 Göppingen, Freihofstraße. Ich bitte sie den Fehler höflichst zu entschuldigen

Über das Wochenende schoss unbekannte Täterschaft vermutlich mit einem Fussball auf mehrere Fensterscheiben der Schule in der Freihofstraße. Insgesamt wurden drei Scheiben beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Ein Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

