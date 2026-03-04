Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - KORREKTUR Sachverhalt Arbeiter verletzt Am Dienstag kippte ein Staplerfahrer bei einer Verladetätigkeit in einer Tannheimer Firma auf die Seite.

Ulm (ots)

Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen zu. /

Kurz vor 11.15 Uhr kam es im Härdtleweg zu dem Arbeitsunfall. Ein 22-Jähriger rangierte mit dem Teleskopstapler, Modell GTH-3512, um das Mietfahrzeug auf einen Anhänger zu verladen. Bei dem Versuch, mit dem rund 3,5 Tonnen schweren Stapler auf die Laderampe zu fahren, kippte die selbstfahrende Arbeitsmaschine wohl aus Unachtsamkeit zur Seite. Das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen. Dabei prallte der 22-Jährige mit dem Kopf gegen die B-Säule der Fahrerkabine. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten den Arbeiter vorsorglich in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Stapler auf rund 5.000 Euro.

