POL-UL: (BC) Hochdorf - Anhänger löst sich von Auto

Am Dienstag prallte ein Anhänger in Hochdorf gegen eine Mauer und ein geparktes Fahrzeug.

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein BMW mit Anhänger im Irene-von-Schwaben-Weg. Am Steuer saß ein 37-Jähriger. Während der Fahrt in einer leichten Linkskurve löste sich der Anhänger von dem Auto. Der leicht beladene Anhänger (offener Aufbau) machte sich selbstständig und rollte an der abschüssigen Straße rechts am Zugfahrzeug vorbei. In der weiteren Folge schrammte der Anhänger an einer Gartenmauer entlang und stieß gegen eine geparkten BMW Mini. Der parkte in einer Hofeinfahrt. Auf dem Grundstück kam der der Anhänger zum Stehen. Den Hänger hatte der Fahrer kurz vor Fahrtantritt an der abnehmbaren Anhängerkupplung befestigt und auch mit dem Stromkabel verbunden. Allerdings hatte der 37-Jährige wohl die Anhängerbefestigung nicht richtig arretiert, so dass die aufsteckbare Anhängerkupplung komplett herausgerissen wurde. Verletzt wurde niemand. An dem BMW Mini und an der Gartenmauer entstand ein Schaden von jeweils rund 2.000 Euro. Ob auch ein Schaden am Anhänger entstand, ist unklar.

