Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Müllsünder ermittelt
Eine große Menge Unrat entsorgte ein 25-Jähriger bei Blaubeuren.

Ulm (ots)

Straßenmeistereimitarbeiter entdeckten den Müll am Dienstagvormittag an der Beininger Steige. Ein zunächst Unbekannter hatte dort eine Vielzahl an Müllsäcken einen Steilhang hinuntergeworfen. Die Müllsäcke waren teilweise aufgerissen und erstreckten sich über eine größere Fläche. In dem Müll befanden sich Unterlagen, die auf die Spur des 25-Jährigen führten. Bei der Überprüfung der Adresse konnte festgestellt werden, dass vor dem Haus ebenfalls eine große Menge Hausmüll und Teile der Wohnungseinrichtung abgelegt worden waren. Der Mann war kurze Zeit vorher wohl umgezogen. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte der 25-Jährige an seiner neuen Wohnanschrift ermittelt werden. Er muss nun für die Entsorgung des Mülls aufkommen. Darüber hinaus erwartet ihn eine Strafanzeige.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

