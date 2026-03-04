Polizeipräsidium Ulm

Gegen 19.30 Uhr teilte eine Zeugin drei Jugendliche auf dem Schulhof in der Bergstraße mit. Die Schwarzgekleideten würden auf dem Schulgelände herumlaufen und zwei davon sollen Pistolen mitführen. Da zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen war, fuhren sofort zahlreiche Polizeistreifen die Örtlichkeit an. Die drei jungen Männer, zwei davon im Alter von 16 Jahren, konnten unmittelbar nach Eintreffen der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Die Jungen trugen Sturmhauben und Schutzkleidung. Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen zwei der Jugendlichen die Spielzeugwaffen am Nachmittag in der Innenstadt gekauft haben und sich nun als "Spiel" damit gegenseitig beschossen haben. Der dritte Jugendliche hätte wohl nur zugesehen. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Waffen wurden sichergestellt. Die jungen Männer kamen auf ein Polizeirevier und wurden dort von ihren Eltern abgeholt. Die beiden "Waffenbesitzer" erwartet nun eine Anzeige gegen das Waffengesetz. Denn sie hatten keinen Waffenschein und durften die Softairwaffen nicht in der Öffentlichkeit führen.

Die Polizei warnt: Auch Soft-Air-Waffen die nur Plastik-Kügelchen verschießen, sehen echten Schusswaffen teilweise täuschend ähnlich. Dies kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Daneben sind auch Soft-Air-Waffen dazu geeignet, erhebliche Verletzungen zu verursachen. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, diese Gegenstände in der Öffentlichkeit zu führen und ahndet jeden Verstoß entsprechend.

