PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Radfahrer übersehen
Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Erbach.

Ulm (ots)

Die 50-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 8 Uhr von Grimmelfingen nach Erbach auf der Ehinger Straße. Beim Kreisverkehr an der Bahnhofsstraße war sie wohl abgelenkt und übersah den 27-jährigen Radfahrer. Dieser überquerte den dortigen Fußgängerüberweg mit seinem Crossway Citybike. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst verbrachte ihn vorsorglich in eine umliegende Klinik. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach blieb er wohl unverletzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am Mercedes auf etwa 400 Euro.

++++ 0395616 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren