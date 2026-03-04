Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Radfahrer übersehen

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Erbach.

Ulm (ots)

Die 50-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 8 Uhr von Grimmelfingen nach Erbach auf der Ehinger Straße. Beim Kreisverkehr an der Bahnhofsstraße war sie wohl abgelenkt und übersah den 27-jährigen Radfahrer. Dieser überquerte den dortigen Fußgängerüberweg mit seinem Crossway Citybike. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst verbrachte ihn vorsorglich in eine umliegende Klinik. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach blieb er wohl unverletzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am Mercedes auf etwa 400 Euro.

++++ 0395616 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell