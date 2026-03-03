POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch scheitert
In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in einen Juwelier in Heidenheim einzubrechen.
Ulm (ots)
Gegen 3 Uhr versuchten Unbekannte in einen Juwelier in der Hauptstraße zu gelangen. Hierzu probierten sie mutmaßlich, mit einer Bohrmaschine oder ähnlichem Werkzeug, das Sicherheitsglas zu durchbrechen. Der Versuch scheiterte. Das Glas hielt stand. Das Polizeirevier Heidenheim sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321 322432 zu melden.
