PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch scheitert
In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in einen Juwelier in Heidenheim einzubrechen.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr versuchten Unbekannte in einen Juwelier in der Hauptstraße zu gelangen. Hierzu probierten sie mutmaßlich, mit einer Bohrmaschine oder ähnlichem Werkzeug, das Sicherheitsglas zu durchbrechen. Der Versuch scheiterte. Das Glas hielt stand. Das Polizeirevier Heidenheim sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321 322432 zu melden.

++++ 0394226

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren