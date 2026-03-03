Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es am Rande einer Veranstaltung zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Kurz nach 2.30 Uhr kam es in der Hauptstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte und die beiden 25-jährigen Männer wurden von einer Gruppe von 7 bis 8 Unbekannten zu Boden geschlagen. Am Boden liegend wurde weiter auf sie eingeschlagen. Danach verschwanden die Angreifer. Die Verletzten kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine genaue Beschreibung der Angreifer konnten die beiden alkoholisierten 25-Jährigen nicht abgeben. Die sollen etwa 18-25 Jahre alt und mutmaßlich deutschstämmig gewesen sein. Eine Person sei auffällig groß um die 2 Meter gewesen sein. Der Polizeiposten Böhmenkirch (Tel. 07332/922020) sucht Zeugen, die Hinweise zu der Gruppierung geben können.

+++++++ 0382136 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell