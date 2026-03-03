Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Verdächtige Leckerli am Wegesrand aufgetaucht

Am Montag fand eine Zeugin mehrere verdächtige Futterstücke bei Lauterstein.

Eine Hundebesitzerin meldete der Polizei mehrere verdächtige weiche Futterstücke im Ortsteil Weißenstein. Die Frau war gegen 22 Uhr mit ihrem Hund spazieren. An der Bushaltestelle Altes Rathaus im Bereich eines Stromverteilerkastens schlug ihr Hund an. Der konnte eine Art Leckerli auf dem Boden liegend erschnüffeln. Gefressen hatte der Hund die kleinen und zum Teil aufgeweichten Stücke nicht. Mehrere davon konnte die Tierbesitzerin einsammeln. Da die Zeugin von einem möglichen Hundeköder ausging, der die Tiere womöglich verletzten sollte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf. Bislang sind der Polizei in diesem Zusammenhang keine verletzten Tiere bekannt geworden. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges im Bereich der Bushaltstelle Altes Rathaus beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eislingen unter Tel. 07161/851-0 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

