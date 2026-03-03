POL-UL: (UL) Ehingen - Fensterscheiben beschädigt
Vermutlich mit einem Fussball wurden am Wochenende Scheiben beschädigt.
Ulm (ots)
Über das Wochenende schoss unbekannte Täterschaft vermutlich mit einem Fussball auf mehrere Fensterscheiben der Schule in der Freihofstraße. Insgesamt wurden drei Scheiben beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Ein Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.
