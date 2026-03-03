Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Unfall beim Abbiegen

Am Montag missachtete ein 47-Jähriger in Burgrieden die Vorfahrt eines Peugeot-Fahrers.

Gegen 16 Uhr war der 47-Jährige in der Laupheimer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er mit seinem Mercedes nach links in die Achstetter Straße / L263 einbiegen. Der Fahrer hielt zunächst an und fuhr in die Straße ein. Von links kam ein 36-Jähriger mit seinem Peugot. Der hatte Vorfahrt. Beide Autos prallten in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden von jeweils 10.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

