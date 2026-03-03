Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Wohnhaus

Ein Schaden von rund 50.000 Euro entstand am Montag bei einem Feuer in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr wurden der Feuerwehr und Polizei ein piepsender Rauchmelder in der Straße Krautgärten gemeldet. Ein Zeuge hatte das Piepsen in dem Wohngebiet wahrgenommen, konnte es aber zunächst keinem bestimmten Haus zuordnen. Erst als die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort waren, stellten sie Rauch in einem Einfamilienhaus fest und verschafften sich Zugang. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge brach ein Feuer im Erdgeschoß aus. Ein Sofa war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung erstickten die Flammen, so dass weiteres Inventar nicht verbrannt wurde. Löscharbeiten durch die Feuerwehr waren dadurch nicht mehr erforderlich. Die Bewohner waren nicht zuhause, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Durch starke Rußantragungen im gesamten Haus war das Wohngebäude trotz Lüftung durch die Feuerwehr zunächst nicht bewohnbar war. Die Eigentümer kamen bei Verwandten unter. Polizei und Feuerwehr schätzen den vorläufigen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr aus Biberach war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

