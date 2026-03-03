POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch scheitert
Draußen blieb ein Einbrecher am Montag in Gamerschwang.
Ulm (ots)
Zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Haus im Borenbrunnenweg einzubrechen. An verschiedenen Stellen versuchte er Türen und ein Fenster aufzuhebeln. Seine Bemühungen misslangen und er blieb draußen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880).
