PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch scheitert
Draußen blieb ein Einbrecher am Montag in Gamerschwang.

Ulm (ots)

Zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Haus im Borenbrunnenweg einzubrechen. An verschiedenen Stellen versuchte er Türen und ein Fenster aufzuhebeln. Seine Bemühungen misslangen und er blieb draußen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880).

+++++++ 0393272 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren