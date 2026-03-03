PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Holzbank angezündet
Am Wochenende haben Unbekannte in Blaustein einen Schuldhof vermüllt und Sachschäden hinterlassen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hielten sich Unbekannte auf dem Hartplatz im Buchbronnenweg auf. Dort zündeten sie eine Holzbank an. Diese geriet nicht in Vollbrand, verkokelte aber stark. Darüber hinaus hinterließen die Unbekannten ihren gesamten Müll, diverse Getränke- und Essensverpackungen an dem dortigen Platz. Unter anderem ließen sie eine schwarze und eine braune Jacke sowie einen Schal mit Tigermuster zurück. Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07304/80370 zu melden.

++++0388872 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

