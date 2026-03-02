Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Berauschte Fahrer im Blick

Bei einer Großkontrolle am Sonntag in Göppingen zog die Polizei zahlreiche Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Alkohol und Drogen standen.

Ulm (ots)

Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Gefahren durch berauschte Fahrer kündigt die Polizei immer wieder an. Jetzt hat die Polizei Göppingen erneut geliefert:

Zwischen 1 Uhr und 6 Uhr hatte die Polizei rund um die EWS-Arena die Kontrollen durchführt. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr und richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Die Polizisten kontrollierten rund 65 Fahrzeuge und 83 Personen. Auch ein Arzt war im Einsatz, um die angeordneten Blutentnahmen durchzuführen.

Bei einem Fahrenden bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Drei Fahrende hatten sich mit Alkohol ans Steuer gesetzt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war mit rund 1,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs. Die fünf Fahrzeugführende durften nicht mehr weiterfahren. Drei davon mussten Blutproben über sich ergehen lassen. Die Proben entnahm ein Arzt an der Kontrollstelle.

Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Bei den Kontrollen zieht die Polizei immer noch zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Das zeige die Notwendigkeit der Kontrollen, die die Polizei auch weiterhin fortsetzen wird.

