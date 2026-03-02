Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B10 - Polizei nimmt Reisebusse unter die Lupe

Zwei Busse mit technischen Mängeln wurden stillgelegt und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Ulm (ots)

Zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Kontrolle den gewerblichen Personenverkehr auf der B10 bei Ulm-Lehr. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden insgesamt fünf Kraftomnibusse genauer überprüft. Bei zwei Bussen waren die Fahrzeugaufbauten bzw. die Rahmen durchgerostet. Sie durften nur noch bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren. Die Spezialisten stellten während der Kontrolle insgesamt zwei Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. In zehn Fällen wurden technische Mängel oder fehlende Sicherheitseinrichtungen festgestellt. Bei den zum Teil aus dem Ausland stammenden Fahrern wurden insgesamt 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.

Das Ergebnis zeigt, dass die Kontrollen im Sinne der Sicherheit richtig angesetzt sind, sagt die Polizei. Für die Sicherheit auf den Straßen wird die Polizei die Kontrollen weiterführen.

