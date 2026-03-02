Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gas mit Bremse verwechselt

Gegen einen Zaun fuhr am Sonntag ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war der 42-Jährige wohl durch sein Kind auf der Rücksitzbank kurz abgelenkt und verwechselte Gas- und Bremspedal. Der Fahrer geriet auf der Oberböhringer Straße nach rechts von der Straße ab und stieß dort gegen einen Zaun. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

