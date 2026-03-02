Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Raser im Visier

Am Sonntag stoppte die Polizei bei Ehingen drei Autofahrende, die ausserhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr führte die Ehinger Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie überwachte den Verkehr auf der B465 Höhe Ehingen-Altbierlingen. Bei erlaubten 100 km/h waren drei Fahrende, darunter ein Motorradfahrer, deutlich zu schnell. Der 73-jährige Kradlenker und ein 39-jähriger VW-Fahrer fuhren 23 km/h über dem Erlaubten. Ein 45-Jähriger wurde mit seinem Opel mit 21 km/h mehr als erlaubt gemessen. Auf die drei Fahrenden kommen nun Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

