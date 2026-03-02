PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fahrender flüchtig
Am Freitag beschädigte ein Unbekannter auf einem Kundenparkplatz in Langenenslingen ein Auto.

Ulm (ots)

Der Opel Corsa war zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr in der Montfortstraße geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das unbekannte Fahrzeug den geparkten Opel am Heck touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07371/938-0 an das Polizeirevier Riedlingen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++0375280

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

