Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Auto gegen Motorrad
18-Jähriger wird zum Glück nur leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag fuhr ein 42-Jähriger um 14.15 Uhr mit seinem Mazda vom Weideweg links in die Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der mit seinem Motorrad in Richtung Äpfingen auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 18-Jährige wurde von seiner Yamaha geschleudert und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige zum Glück nur leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden beträgt 15.000 Euro. Der 42-jährige Mazdafahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0374766

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

