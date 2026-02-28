Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Videoaufzeichnung belegt Trunkenheitsfahrt

40-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Gegen 22.10 Uhr wurde eine Polizeistreife in Göppingen in der Stuttgarter Straße von einer 31-jährigen Zeugin angesprochen, dass sich bei ihr ein betrunkener Kunde im Geschäft befände, der mit seinem Opel hergefahren war. Die Polizisten kontrollierten den 40-jährigen Fahrer und stellten fest, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Durch eine Videoaufzeichnung konnte bestätigt werden, dass der 40-Jährige mit seinem Opel zuvor auf das Gelände in der Stuttgarter Straße gefahren und sich in den Ladenraum begeben hatte. Der 40-Jährige musste daher in der Folge Blut und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0375783

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell