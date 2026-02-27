PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC/UL) Biberach/Ehingen - Vermisstensuche beendet
Die seit Donnerstag im Raum Biberach vermisste 55-Jährige ist wieder wohlbehalten aufgetaucht.

Ulm (ots)

Wie berichtet, suchten Einsatzkräfte seit Donnerstagvormittag im Raum Biberach nach einer Vermissten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6225015)

Die 55-Jährige meldete sich am heutigen Freitag gegen 11.15 Uhr bei Angehörigen. Die Frau wurde in Ehingen wohlbehalten angetroffen, die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

++++0367758 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren