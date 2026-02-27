POL-UL: (BC/UL) Biberach/Ehingen - Vermisstensuche beendet
Die seit Donnerstag im Raum Biberach vermisste 55-Jährige ist wieder wohlbehalten aufgetaucht.
Ulm (ots)
Wie berichtet, suchten Einsatzkräfte seit Donnerstagvormittag im Raum Biberach nach einer Vermissten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6225015)
Die 55-Jährige meldete sich am heutigen Freitag gegen 11.15 Uhr bei Angehörigen. Die Frau wurde in Ehingen wohlbehalten angetroffen, die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.
