POL-UL: (BC) Wain/Biberach - Schockanrufer erfolgreich

Am Donnerstag brachten Betrüger eine Seniorin aus Wain um ihr Erspartes.

Wieder machten Betrüger Beute. Ein Unbekannter gab sich gegen 14.40 Uhr am Festnetz-Telefon einer Seniorin in Wain als Polizist aus. Er erzählte ihr die Lügengeschichten über einen Unfall der Tochter und dass dabei ein Mensch ums Leben gekommen sei. Nun müsse sie ihre Tochter gegen Kaution freikaufen. Der Betrüger forderte Geld und vereinbarte eine Übergabe in Biberach. Die Frau fuhr daraufhin mit ihrem Mann zum vereinbarten Übergabeort in die Ehinger Straße. Auf dem Parkplatz des Katholischen Friedhofs übergab das Ehepaar gegen 16.10 Uhr dem Unbekannten einen Briefumschlag mit einem hohen Geldbetrag. Dann lief der Unbekannte mit dem Bargeld in der Ehinger Straße in Richtung Stadtmitte davon. Am Abend flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Abholer des Bargelds war etwa 30-40 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß. Er trug einen schwarzen Schnauzer und hatte schwarze Haare. Der augenscheinlich südländisch aussehende Mann hatte eine normale Statur und sprach deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einem dunklen Parka. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Biberach unter Tel. 07351/447-0 entgegen.

