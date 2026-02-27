Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt missachtet

Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr war eine 62-Jährige mit ihrem Renault auf der L273 von Birkenhard in Richtung Warthausen unterwegs. Sie bog nach links zur K7532 ab, berichtet die Polizei. An der Einmündung, wo die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete sie wohl nicht auf einen 32-Jährigen mit seinem KIA. Der befand sich auf der Vorfahrtstraße und war in Richtung Birkenhard unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge trotz Brems- und Ausweichmanöver des 32-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 5.000 Euro.

++++0361899(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell