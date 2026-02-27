Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem E-Scooter

Am Donnerstag zog die Polizei in Heidenheim einen verkehrsunsicheren E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr.

Kurz nach 18 Uhr war der 43-Jährige mit seinem E-Scooter in der Giengener Straße unterwegs. Die Polizei stoppte den Fahrer. Bei der Kontrolle schlug den Polizeibeamten bereits starker Alkoholgeruch entgegen. Der erste Verdacht bestätigte sich beim Test. Der Fahrer hatte über 2,5 Promille. Der Fahrer musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

