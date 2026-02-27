Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Mit Auto gerammt

Am Donnerstag musste ein 43-Jähriger nach mehreren gefährlichen Überholmanövern in Giengen seinen Führerschein abgeben.

Gegen 13.20 Uhr war ein 43-Jähriger in der Wiesenstraße unterwegs. Wohl im Zusammenhang mit einem Beziehungsstreit soll der Mann mit seinem Renault den Pkw seiner vorausfahrenden Exfreundin gerammt haben. Im weiteren Verlauf kam es über eine längere Strecke zu mehreren Überholmanövern. Beide lieferten sich den Erkenntnissen zufolge eine Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt Giengen. Dabei soll der Renault-Fahrer nicht nur seine 31-jährige Exfreundin in deren BMW gefährdet haben, sondern auch weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Memminger Straße. Der Polizei gelang es kurz darauf den 43-Jährigen zu stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Giengen unter Tel. 07322/96530 zu melden.

