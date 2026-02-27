PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vereinsheim geht im Flammen auf
Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte am Freitagfrüh einen Gebäudebrand in Süßen.

Ulm (ots)

Kurz nach 4 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Straße Fehlwiese aus. Dort stand ein Vereinsheim in Flammen. In dem Gebäude befanden sich u.a. auch Gasflaschen, welche durch die starke Hitzeeinwirkung explodierten, so die Polizei. Das unbewohnte Gebäude wurde samt Inventar ein Raub der Flammen. Denn das Vereinsheim wurde bei dem Vollbrand erheblich zerstört. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die wird sich aber wohl im Bereich von mindestens 100.000 Euro bewegen. Die Feuerwehren aus Süßen und Gingen/Fils waren mit rund 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, die Brandwache dauert aktuell noch an. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

++++0368723(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren