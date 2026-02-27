Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vereinsheim geht im Flammen auf

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte am Freitagfrüh einen Gebäudebrand in Süßen.

Ulm (ots)

Kurz nach 4 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Straße Fehlwiese aus. Dort stand ein Vereinsheim in Flammen. In dem Gebäude befanden sich u.a. auch Gasflaschen, welche durch die starke Hitzeeinwirkung explodierten, so die Polizei. Das unbewohnte Gebäude wurde samt Inventar ein Raub der Flammen. Denn das Vereinsheim wurde bei dem Vollbrand erheblich zerstört. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die wird sich aber wohl im Bereich von mindestens 100.000 Euro bewegen. Die Feuerwehren aus Süßen und Gingen/Fils waren mit rund 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, die Brandwache dauert aktuell noch an. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

++++0368723(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell