Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Donnerstag bei Berghülen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.15 Uhr war ein 28-Jähriger mit seiner Suzuki auf der L1236 von Berghülen in Richtung Suppingen unterwegs. Am Ortsausgang, aus der Straße Ziegelhütte, kam ein 82-Jähriger mit einem BMW. Der wollte nach links in Richtung Berghülen auf die Landstraße einbiegen. Dabei achtete der Senior wohl nicht auf die Vorfahrt des von links kommenden Bikers. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Motorrad und am fahrbereiten Auto auf jeweils ca. 3.000 Euro.

++++0364541(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell