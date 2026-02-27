Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/B10 - Falsch auf Bundesstraße aufgefahren

Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer mit einem Sattelzug.

Ulm (ots)

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 32-Jähriger auf die B10 in Richtung Ulm auf. Er kam aus Richtung der Autobahn. Ohne auf den Verkehr zu achten, zog er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr ein 44-Jähriger mit seinem MAN Sattelzug. Den nahm der Fahrer des VW Caddy offenbar nicht wahr und stieß seitlich gegen den Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Autos blieben fahrbereit.

++++++++ 0364247 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell