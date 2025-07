POL-COE: Olfen, Freiherr-vom-Stein-Straße/Wohnmobil beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

Coesfeld (ots) - Ein Fahrradfahrer ist an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Am Montag (15.07.) gegen 16 Uhr beabsichtigte der 50-jährige Dülmener, den Bahnübergang in Richtung Bahnhof zu überqueren. Dabei stieß er mit einem von links kommenden und in Richtung Bahnhof fahrenden Regionalzug ...

