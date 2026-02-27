Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Gegen Straßenlaterne gekracht

Am Freitag (27.02.2026) erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall in Schwendi leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr war ein 37-Jähriger in der Biberacher Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Ortsausgang. Da er wohl zu schnell fuhr, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dann überfuhr er einen Randstein und kollidierte an einer Bushaltestelle frontal mit einer Straßenlaterne. Die knickte vollständig um. Durch die Kollision lösten im Auto die Airbags aus. Der VW-Fahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten in vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens am Pkw wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an der Laterne muss noch ermittelt werden.

